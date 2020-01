Ucraina: ambasciata a Tehran esclude pista terroristica per schianto Boeing 737 (2)

- Al momento non sono ancora state confermate le cause dell’incidente. Il vicepresidente della Ukraine International Airlines (Uia) Ihor Sosnovsky esclude l’ipotesi di un errore umano. “Abbiamo informazioni in merito al fatto che l’aereo era arrivato a 2.400 metri di quota. La possibilità che l’equipaggio abbia commesso un errore è minima, non pensiamo sia accaduto. Data la loro esperienza, è molto difficile dire che ci sia stato un loro errore”, ha dichiarato Sosnovsky. (Res)