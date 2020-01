Iran: Perego (FI), Guerini tuteli nostri militari e riferisca su piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, deve tutelare i militari italiani impegnati in missioni internazionali. Lo dichiara in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia e membro della commissione Difesa. "Non si può affidare il destino dei nostri soldati e delle missioni internazionali nelle quali sono coinvolti all'inadeguatezza del ministro Di Maio. Auspichiamo pertanto che il ministro della Difesa Guerini, come già ho richiesto nei giorni scorsi, venga in Parlamento a riferire sul piano strategico che il governo italiano intende adottare per far fronte ad un'eventuale escalation militare fra Iran e Usa che seguiamo in queste ore con forte preoccupazione". (segue) (Com)