Iran: Perego (FI), Guerini tuteli nostri militari e riferisca su piano strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo senso - rileva Perego - serve che l'Europa si muova e parli come una sola persona, con voce forte e capace di interfacciarsi come mediatore fra i due Paesi. Importanti le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, che ha sottolineato l'importanza di salvaguardare il Jcpoa come unico tavolo dove poter sedere anche con cinesi e russi. "L'Italia - prosegue l'esponente di Fi - quindi non abbandoni le missioni nelle quali opera sapientemente, ma tuteli con ogni mezzo i propri soldati ed interessi nazionali. L'impiego della Marina militare italiana nelle acque adiacenti alle coste libiche, ad esempio, può essere un segnale di maggiore incidenza nella regione dove è di importanza strategica riconquistare influenza e leadership internazionale". "Il governo si dia da fare o si faccia da parte, il mondo vive ore drammatiche, servono chiarezza, serietà e competenza", conclude Perego. (Com)