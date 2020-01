Albania: scontro istituzionale su nomine a Corte costituzionale finisce alla Commissione Venezia

- Lo scontro tra il presidente albanese Ilir Meta e il parlamento di Tirana sulla nomina dei membri della Corte costituzionale sarà oggetto di una valutazione da parte della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa. A chiedere la sua opinione è stato il parlamento albanese su decisione della commissione parlamentare d'inchiesta istituita dopo la richiesta della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama per la rimozione del capo dello Stato, in relazione alla sua decisione di annullare le elezioni amministrative dello scorso 30 giugno. La commissione ha deciso, lo scorso dicembre, di estendere la sua indagine anche sul caso della Corte costituzionale. Secondo i rappresentanti della maggioranza, Meta avrebbe violato la costituzione rifiutando di firmare la nomina a membro della Corte Arta Vorpsi, "automaticamente nominata in quanto il presidente non ha sfruttato i 30 giorni per la scelta di uno dei tre candidati". (segue) (Alt)