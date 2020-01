Albania: scontro istituzionale su nomine a Corte costituzionale finisce alla Commissione Venezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quel caso, Meta ha dichiarato che non poteva scegliere i candidati della lista avanzata dal Consiglio delle nomine della giustizia, poiché avrebbe dovuto aspettare che fosse il parlamento ad eleggere prima il proprio candidato. Il capo dello Stato non ha riconosciuto "la nomina automatica della Vorpsi" e dopo la nomina da parte dell'Assemblea nazionale di due membri della Corte, ha nominato un altro candidato, Marsida Xhaferllari, la quale ha poi anche prestato giuramento al presidente della Repubblica. Sul caso la commissione parlamentare d'inchiesta ha rivolto alla Commissione di Venezia 5 domande, per chiedere se "il presidente potrebbe rifiutare o meno di organizzare la cerimonia di giuramento di un membro della Corte costituzionale che ha ottenuto la nomina". (segue) (Alt)