Albania: scontro istituzionale su nomine a Corte costituzionale finisce alla Commissione Venezia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Commissione di Venezia è stato chiesto inoltre di interpretare se "la nomina di un membro della Corte oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge, va contro il principio per la composizione della Corte" e di chiarire quale potrebbe essere il meccanismo di sblocco, nel caso il presidente della Repubblica rifiutasse di organizzare la cerimonia di giuramento. Sulla decisione del parlamento di rivolgersi alla Commissione di Venezia ha replicato il portavoce del capo dello Stato Tedi Blushi. "Se il parlamento proseguirà su questa via, e vuole veramente chiarire fino in fondo la questione, allora il presidente della Repubblica si rivolgerà alla Commissione di Venezia sulla violazione della costituzione da parte dell'Assemblea nazionale, nel caso della nomina dei due membri della Corte scelti senza che ci fossero altri candidati e in mancato rispetto ai criteri per l'organizzazione della Corte costituzionale", ha scritto Blushi su Facebook. (Alt)