Terremoti: Ingv, definita origine gas endogeni di Lavinio (2)

- "Il lavoro rappresenta un importante contributo scientifico di geologia medica, non solo per i nuovi dati presentati ma soprattutto per l'approccio metodologico utilizzato nello studio di emissioni di gas endogeni in un contesto antropizzato. Negli ultimi vent'anni, infatti, nella zona di Roma sono avvenuti numerosi incidenti per emissione di gas endogeno. A tal proposito, l'Ingv ha creato fin dal 1999 un gruppo di ricerca ad hoc nella Sezione di Roma1 che proprio attraverso l'uso delle tecniche del monitoraggio vulcanico ha sviluppato un protocollo d'intervento in grado di definire l'origine del gas emesso, di valutarne la pericolosità e, collaborando con le istituzioni preposte al controllo del territorio, suggerire in tempi brevi e con rigore scientifico le opportune misure per la riduzione del rischio. (Com)