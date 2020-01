+ Rifiuti Roma: Crescimanno, se confermata discarica a Monte Carnevale mi dimetto. Sarò coerente +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo detto che se la scelta di Monte Carnevale sarà confermata ci dimetteremo e, vi assicuro, saremo coerenti". Così la presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno a margine del consiglio municipale straordinario che si è svolto questa mattina rispondendo ai cronisti che le chiedevano che cosa farà se il Campidoglio confermerà la scelta di realizzare la nuova discarica nell'area di Monte Carnevale. "Ieri sera - ha spiegato ancora la minisindaca - abbiamo inviato un documento in Campidoglio per spiegare perché la discarica non può essere fatta lì, oggi abbiamo approvato questo ordine del giorno per chiedere alla sindaca di revocare la sua scelta. Adesso attendiamo e poi vedremo". E sulle dimissioni, in municipio sono tutti d'accordo. Spiega in lacrime la consigliera M5s Antonella D'Angeli: "Per noi assistere a questa scelta da parte del comune è stato devastante, una delusione gigantesca, è ovvio che se venisse confermata ci dimetteremo. È come se dopo aver detto ai nostri figli di non attraversare la strada senza prima guardare lo facessimo noi".(Rer)