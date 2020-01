Messico: prima vendita di titoli del 2020, raccolti finanziamenti per 2,3 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del totale dei finanziamenti, 1,5 miliardi vengono dalla vendita di un nuovo titolo con scadenza decennale (aprile 2030), e 800 milioni grazie al rinnovo del titolo emesso a luglio 2019, con scadenza gennaio 2050. Il primo titolo avrà un rendimento a termine del 3,312 per cento, nuovo minimo storico per qualsiasi emissione del governo in dollari Usa, e paga tagliandi al 3,250 per cento. Il secondo, che rimborsa tagliandi al 4,5 per cento è stato aggiornato a un tasso del 4,041 alla scadenza 2050, contro il 4,552 originale. (segue) (Mec)