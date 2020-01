Messico: prima vendita di titoli del 2020, raccolti finanziamenti per 2,3 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera operazione, sottolinea il responsabile dell'unità di credito del ministero, José de Luna Martinez, non ha comportato un aumento dell saldo del debito. "Quando abbiamo iniziato con la nuova amministrazione, a dicembre 2018, avevamo un debito che rappresentava il 44,9 per cento del prodotto interno lordo (Pil). A dicembre passato è stato ridotto al 44,7 per cento. C'è l'impegno per i prossimi anni di continuare a ridurre il livello del debito", ha detto de Luna al quotidiano "El Economista", assicurando che in caso di un ulteriore rallentamento dell'economia messicana, il conseguente calo delle entrate non dovrebbe comune portare ad aumentare il debito: "Quello che si toccherebbe sarebbe la spesa. Ciò che cerchiamo di fare p mantenere la fiducia degli investitori", ha aggiunto. (Mec)