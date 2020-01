Cile: bilancia commerciale in attivo per 1,46 miliardi di dollari a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo delle esportazioni è dovuto in gran parte alle minori entrate derivanti dalla vendita del rame, sia per diminuzione dei prezzi che per volume venduto. In totale le esportazioni del metallo rosso hanno registrato nel 2019 un calo dell'8,2 per cento. In termini nominali le vendite sono equivalse a 33,4 miliardi di dollari, 2,982 miliardi meno che nel 2018. "Il calo nelle esportazioni si spiega quasi al 60 per cento con il calo delle vendite del settore estrattivo", ha dichiarato su questo punto il sottosegretario alle Relazioni economiche internazionali, Rodrigo Yanez. "A sua volta questo calo si spiega con un minore dinamismo dell'economia globale", ha aggiunto Yanez. Secondo il sottosegretario cileno per vedere un miglioramento nel 2020 "è necessario che i nostri principali soci commerciali (Cina e Stati Uniti) diano segnali di stabilità". (segue) (Abu)