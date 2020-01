Iraq: milizia filoiraniana promette di vendicare uccisione capo Pmu Al Muhandis

- L’Iran ha risposto “all’assassinio” del capo della Forza Quds dei pasdaran, Qasem Soleimani, e adesso “è giunto il momento di rispondere all’assassinio del comandante delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciite) Abu Mahdi al Muhandis”, rimasto ucciso all’alba del 3 gennaio nel raid in cui è morto Soleimani a Baghdad. Lo ha scritto su Twitter il capo della milizia filorianiana irachena Asaib Ahl al Haq, una delle fazioni più importanti delle Pmu, Qais al Khazali. La risposta “non sarà inferiore a quella dell’Iran poiché gli iracheni sono coraggiosi e zelanti. Questa è una promessa”. Intanto questa notte un attacco missilistico rivendicato dai Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) ha colpito le basi irachene di Ayn al Asad (provincia occidentale di Anbar) e di Camp Harir (regione autonoma del Kurdistan iracheno) che ospitano i militari statunitensi inquadrati nella Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Secondo quanto riferito da Teheran, l'attacco ha provocato almeno 80 morti, tuttavia in base a fonti locali irachene non vi sarebbero vittime.(Irb)