Autostrade: A10, chiusure notture uscita di Genova e Prà e dell'entrata di Pegli

- Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di mercoledì 8 gennaio alle 6 di giovedì 9 gennaio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Genova. Lo rende note Auto Autostrade per l'Italia con un comunicato. Per questo "si consiglia di uscire ad Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, alla stazione autostradale di Genova Pegli; dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 gennaio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova Pegli, verso Genova. In alternativa si consiglia di entrare a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova".(Rin)