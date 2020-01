Russia: premier Medvedev incarica governo di valutare sicurezza voli su Medio Oriente

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha incaricato di valutare la sicurezza dei voli e del turismo nel Golfo Persico e dell'Oman. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del governo russo, Oleg Osipov. "Dmitrij Medvedev ha incaricato il vice primo ministro, Maksim Akimov, il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, il ministro dei trasporti Evgenij Dietrich e il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Oreshkin, di valutare la sicurezza dei voli e del turismo nella regione del Medio Oriente, nella regione del Golfo Persico e dell'Oman, tenendo conto dei recenti sviluppi in tale ambito", ha dichiarato Osipov, citato da "Ria Novosti". Medvedev ha anche incaricato di preparare proposte per garantire la sicurezza dei cittadini della Federazione Russa, tenendo conto di vari scenari per lo sviluppo della situazione. La compagnia S7 ha già annunciato l'intenzione di cancellare il volo Novosibirsk-Dubai. (segue) (Rum)