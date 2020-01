Russia: premier Medvedev incarica governo di valutare sicurezza voli su Medio Oriente (2)

- In precedenza l'Agenzia per il trasporto aereo, Rosaviatsja, ha raccomandato alle compagnie nazionali di non effettuare voli sull'Iran e l'Iraq. "In relazione alle informazioni sui rischi esistenti per la sicurezza dei voli internazionali di aeromobili civili prima della successiva notifica, l'Agenzia federale dei trasporti aerei raccomanda di non utilizzare lo spazio aereo sui territori di Iran, Iraq, Golfo Persico e Golfo di Oman per i voli civili della Federazione Russa, compresi i voli di transito", si legge nel comunicato, ripreso dai media locali. (segue) (Rum)