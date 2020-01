Russia: premier Medvedev incarica governo di valutare sicurezza voli su Medio Oriente (3)

- L'ambasciata ucraina in Iran ritiene che lo schianto del Boeing 737 avvenuto questa mattina sia dovuto a un problema del motore ed esclude la pista dell'attentato terroristico. Al momento non sono ancora state confermate le cause dell'incidente. Questa mattina il Boeing 737-800 della compagnia Ukraine International Airlines si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran imam Khomeini, uccidendo tutte le 176 persone a bordo, 147 iraniane e 32 di nazionalità straniera. (Rum)