Torino: arrestato a San Mauro latitante lettone, è accusato di aver ucciso blogger olandese

- Ieri sera, in un albergo di San Mauro Torinese (Torino), i carabinieri hanno arrestato Aleksejs Rustanovs, 29 anni, conosciuto anche come Christopher Hughes: si tratta di un latitante, residente in Lettonia, ritenuto a capo di un'associazione criminale con finalità di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e armi e responsabile dell’omicidio di un blogger olandese, Martin Kok, che nel 2016 che aveva pubblicato i nomi dei criminali affiliati all’organizzazione stessa. Rustanovs era stato colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità scozzesi per omicidio volontario, rapimento, sequestro con presa di ostaggi, furti con uso di armi, traffico di stupefacenti, traffico di armi munizione ed esplosivi, criminalità informatica, riciclaggio e lesioni gravi. L'uomo è stato rintracciato in albergo, dove si trovava in compagnia di una donna, dai militari di San Mauro, che lo hanno individuato in seguito a un controllo delle schede degli alloggiati. (Rpi)