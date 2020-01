Rifiuti Roma: municipio XII vota a unanimità atto, Raggi revochi scelta discarica a Monte Carnevale (2)

- Ad assistere alla seduta insieme a Lionetti anche diversi ex consiglieri del municipio XI, il territorio di Monte Carnevale rimasto da alcuni mesi senza guida politica dopo la sfiducia al presidente M5s Mario Torelli e che tornerà al voto in primavera. Tra loro il Pd Gianluca Lanzi e l'ex M5s (una delle dissidenti che fece cadere la giunta Torelli) Francesca Sappia. Prima del voto dell'atto in Aula è intervenuta la presidente del Municipio Silvia Crescimanno: "Tutti noi - ha detto - siamo fortemente in disaccordo con la scelta del Comune e imposta dall'ordinanza regionale. Immaginavamo che la valle Galeria non sarebbe stata toccata perché è un territorio che aspetta un risanamento da anni. Dalla sindaca abbiamo ottenuto un'apertura: nella giornata di ieri le abbiamo inviato un documento tecnico che adesso è al vaglio degli uffici, oggi, sono contenta che voteremo un atto unico. Forse insieme potremo ottenere qualcosa. Comunque, noi daremo battaglia continua e sabato saremo alla manifestazione accanto ai cittadini".(Rer)