Lavoro: Zingaretti, con intesa Regione-Inail vicini a disabili per reinserimento

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi a Roma un protocollo d'intesa con la direzione regionale dell'Inail, le parti sindacali e datoriali e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, che punta a favorire il reinserimento e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso la promozione di azioni integrate. "Da oggi il Lazio è più unito, più solidale e più vicino alle persone che hanno bisogno - ha detto il governatore - Con questo protocollo firmato con l'Inail e 30 associazioni si avviano politiche per il reinserimento di persone vittime di infortunio sul lavoro. È una piaga drammatica: nel 2018 - ha ricordato Zingaretti - ci sono state 97 vittime e 44 mila denunce di infortuni sul lavoro. È una strage silenziosa, una serie di numeri che affastellano le cronache. La cosa più importante è la prevenzione e la legalità nelle forme contrattuali, che è azione principale, lotta al caporalato e al lavoro nero. A fianco di queste politiche di prevenzione - ha spiegato Zingaretti - anche quelle che evitano che si commetta altro crimine: oltre alla tragedia dell'infortunio anche l'onta della solitudine nella voglia di ricostruirsi una vita. Il protocollo ha questo valore: interviene su un elemento umano e concreto su una condizione materiale di vita, che non resti una battaglia isolata. Questo protocollo si preoccupa di non lasciare sole le persone. È un fatto di civiltà, di giustizia, sulla quale investiamo oltre 20 milione di euro, perché in questa Regione nessuno si senta solo, soprattutto - ha concluso Zingaretti - quando ha più bisogno di una comunità che lo accolga e gli permetta di continuare, come giusto che sia, la propria vita".(Rer)