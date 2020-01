Como: investito e ucciso 22enne, indagato per omicidio stradale uomo che chiamò 112

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato indagato per reati di omicidio stradale, calunnia e omissione di soccorso l'uomo che lo scorso 20 ottobre aveva allertato il 112 dopo aver trovato il corpo senza vita di G.B., il 20enne investito in via Clemente XII alle 5.44. All'automobilista, S.P. di 31 anni, la squadra mobile ha notificato in questi giorni l'avviso di conclusioni indagini. Gli investigatori, coordinati dal pm Alessandra Bellù, hanno chiuso il cerchio sul 31enne partendo dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona che hanno consentito di accertare come una vettura compatibile a quella del richiedente dei soccorsi, dopo aver transitato lungo la strada attraversata dalla vittima, l'aveva ripercorsa in senso opposto, per poi tornarci nuovamente percorrendo due diversi tragitti. Un dettaglio che ha messo in dubbio la versione fornita dal 31enne ai poliziotti la mattina del ritrovamento del corpo. A quel punto in un nuovo interrogatorio l'indagato ha fornito una nuova versione dei fatti, contraddicendo le sue stesse dichiarazioni fornite agli inquirenti in precedenza.(Rem)