Finestra sul mondo: Brexit, "avvertimento" Commissione europea su diritti cittadini Ue nel Regno Unito

- L'Unione europea ha lanciato un duro avvertimento al governo britannico, chiedendo stringenti garanzie anche dopo la Brexit sui diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", questo "avvertimento" è arrivato alla vigilia della visita che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, compie oggi a Londra, accompagnata dal capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, Nel pomeriggio di oggi, von der Leyen incontrerà il primo ministro britannico, Boris Johnson. Intanto, Barnier ha messo per iscritto le richieste dell'Ue in una lettera al ministro britannico per la Brexit, Steven Barclay, inviata poco prima di Natale ma resa nota soltanto nella serata di ieri, 7 gennaio. Nella missiva, Barnier cita "motivi di preoccupazione" per i diritti dei cittadini europei dopo che il 31 gennaio prossimo il Regno Unito avrà lasciato l'Ue e chiede "garanzie". In particolare, Barnier chiede l'istituzione di un ente indipendente intitolato a raccogliere e trattare le lamentele contro il governo britannico, eventualmente espresse da parte degli europei che vivono e lavorano nel Regno Unito. (Sit)