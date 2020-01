Finestra sul mondo: Spagna, al via primo governo di coalizione

- Sarà una legislatura a dir poco "spinosa", quella che il neo eletto presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si accinge ad avviare dopo il giuramento, atteso oggi alle 11, davanti a re Felipe VI. Ne è convinta la stampa spagnola, che con voce omogenea osserva come il leader socialista dovrà garantire la realizzazione di un programma di riforme già più volte rinviato con il sostegno di un esecutivo quanto meno composito. Ottenuta la fiducia con 167 "sì" contro 165 "no" e l'astensione dei 18 catalani di Erc, Sanchez è capo del governo per un soffio. A lui spetterà tenere il timone del primo governo di coalizione che la Spagna abbia mai avuto dall'inizio della sua storia democratica, in un contesto che ha già sollevato tensioni nei suoi confronti. Se il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, ha definito il nuovo esecutivo "illegittimo e traditore", il capo del Partito popolare (Pp) Pablo Casado ha da parte sua accusato Sanchez di voler passare a "nuovo regime", criticandolo per l'accordo stretto con i catalani, "collusi con l'Eta". Sanchez, che per ora ha rinviato alla prossima settimana le nomine dei suoi ministri, ambisce a profondi rinnovamenti ma dovrebbe secondo le previsioni mantenere una certa continuità nella squadra di governo. (Sit)