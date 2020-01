Finestra sul mondo: Libano, Ghosn tiene la sua prima conferenza stampa dopo la fuga

- Oggi l'ex presidente dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, tiene la sua prima conferenza stampa a Beirut dopo la fuga dal Giappone, dove lo attendeva un processo per frode fiscale. Ne parla la stampa francese, spiegando che Ghosn ha preparato con cura l'incontro di oggi con la stampa. Dopo l'arresto avvenuto nel novembre del 2018 a Tokyo, il manager continua a dichiararsi vittima di un grande complotto politico-industriale. In un recente colloquio con un giornalista dell'emittente televisiva statunitense “Fox Business Network” Ghosn si è detto pronto a fare i nomi dei dirigenti della Nissan che lo avrebbero portato all'arresto. L'ex presidente dell'alleanza ha anche dichiarato di voler presentare i documenti che proverebbero la sua innocenza. Intanto dal Giappone sono arrivate le prime reazioni dopo una settimana di silenzio. La Nissan ha condannato il gesto del suo ex presidente assicurando che farà di tutto affinché Ghosn venga “riconosciuto responsabile dei danni che ha causato” all'azienda. Il procuratore di Tokyo ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Carole Ghosn, moglie del manager accusata di falsa testimonianza. Parigi per il momento mostra un atteggiamento discreto sul caso per evitare di entrare in un dossier politico e industriale delicato. (Sit)