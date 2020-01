Finestra sul mondo: Iraq, Iran lancia missili contro basi che ospitano anche truppe Usa

- L’Iran ha lanciato oltre una dozzina di missili balistici contro almeno due basi militari in Iraq che ospitano anche forze statunitensi e personale della coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico. Lo ha riferito il governo degli Usa, secondo cui i missili sono stati lanciati dall’Iran contro la base aerea di Al Asad, nel sud del governatorato dell'Anbar in Iraq occidentale, e contro la base di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Un comunicato del dipartimento della Difesa degli Usa riferisce che Washington è impegnata a “valutare la situazione e la nostra risposta”. Inoltre, gli Stati Uniti si riservano di adottare “tutte le misure necessarie a proteggere e difendere” il proprio personale, i partner e gli alleati nella regione. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito l’attacco una “misura proporzionata di autodifesa”, assunta dalla Repubblica islamica in risposta all’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Qassem Soleimani. Comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Soleimani è deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. In un tweet pubblicato questa mattina, Zarif ha affermato che l'Iran ha assunto “misure proporzionate di autodifesa in applicazione dell'art. 51 della Carta dell'Onu, colpendo la base da cui è stato lanciato il vile attacco armato contro i nostri cittadini e ufficiali” all'aeroporto di Baghdad. Zarif ha aggiunto che l’Iran “non cerca una escalation del conflitto, ma si difenderà da qualunque aggressione”. Il presidente Usa, Donald Trump, ha affidato un primo commento al suo profilo Twitter. “Va tutto bene. Missili lanciati dall’Iran contro due basi militari in Iraq. Una valutazione delle perdite e dei danni è in corso in questo momento. Per il momento tutto bene. Disponiamo delle forze armate di gran lunga più potenti e meglio equipaggiate al mondo. Diffonderò una dichiarazione ufficiale domattina”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. Al momento non è ancora chiaro se l’attacco missilistico iraniano abbia causato perdite tra il personale militare Usa in Iraq, ma il messaggio di Trump sembra segnalare un cambio di tono rispetto agli ultimi giorni. (Sit)