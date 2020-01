Finestra sul mondo: Usa, senatore McConnell avanti con processo impeachment senza accordo sui testimoni

- Il repubblicano Mitch McConnell, presidente del Senato federale Usa, ha informato ieri i membri del suo partito che intende condurre il processo di impeachment a carico del presidente Donald Trump senza ulteriori testimoni o l'ammissione di nuove prove, malgrado le obiezioni dei Democratici che insistono su entrambi gli aspetti. McConnell, riferisce il quotidiano "New York Times", ha condiviso la sua decisione con i senatori durante una colazione di lavoro al Campidoglio, dichiarando di disporre dei voti di cui ha bisogno - anche tra i repubblicani moderati - per procedere con il processo secondo le sue condizioni. In particolare, il piano di McConnell non offre alcuna garanzia che i senatori possano ascoltare nuove testimonianze oltre a quanto già raccolto dall'indagine della Camera dei rappresentanti lo scorso autunno. McConnell, repubblicano del Kentucky, ha delineato la strategia il giorno dopo che John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, si è detto disponibile a testimoniare se verrà interpellato dal Senato. Bolton aveva rifiutato di collaborare con l'inchiesta di impeachment della Camera su indicazione della Casa Bianca. (Sit)