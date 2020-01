Scuola: Cciaa, tra Milano Monza e Lodi 18mila posti di lavoro in un mese per diplomati a superiori, più richiesti i ragionieri

- Nel mese di dicembre sono stati oltre 18 mila in un mese i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali a Milano (15 mila posti), Monza Brianza (2.590) e Lodi (510). Rappresentano il 56 per cento circa delle 33 mila entrate totali previste nel mese (il 35 per cento riguarda i diplomi e il 21 per cento le scuole professionali). Ed è ancora il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a 2.220 mila entrate mensili previste (7,8 per cento), così come a Monza Brianza (320 posizioni richieste, 8 per cento ) mentre a Lodi è ugualmente ricercato il diplomato in meccanica e meccatronica (entrambi 30 posizioni, 4,1 per cento). A Milano 820 posti anche per l'indirizzo in elettronica ed elettrotecnica, 750 per la qualifica professionale in ristorazione e 660 nel diploma in turismo enogastronomia e ricettività, a Monza 200 per l'indirizzo professionale in ristorazione e 190 in meccanica mentre a Lodi richiesto l'indirizzo professionale in ristorazione (50 posti). Tra chi esce dalla scuola secondaria, le imprese faticano a trovare soprattutto diplomati in informatica e telecomunicazioni a Milano (il 58,5 per cento è di difficile reperimento) e in turismo, enogastronomia e ricettività (58 per cento), nel settore informatica e telecomunicazioni a Monza (83 per cento) e nell'indirizzo meccanico a Lodi (45,2 per cento). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL relativi a dicembre 2019, e diffusa quando si avvicina il momento della scelta della scuola superiore. I dati sono in linea con quelli annuali: 281 mila in dodici mesi i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali a Milano (235 mila posti), Monza Brianza (37.520) e Lodi (8.350). (segue) (com)