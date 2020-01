Scuola: Cciaa, tra Milano Monza e Lodi 18mila posti di lavoro in un mese per diplomati a superiori, più richiesti i ragionieri (2)

- Il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) è il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a quasi 31 mila entrate annuali secondo le previsioni delle imprese, così come a Monza Brianza (5.650 posizioni richieste) e a Lodi (660). A Milano 19 mila posti anche per l'indirizzo ristorazione, in forte crescita rispetto ai 13 mila dell'anno precedente, oltre a 10 mila per l'elettronica. Richiesta flessibilità (90 per cento), lavoro di gruppo (oltre 80 per cento), autonomia, problem solving (circa 80 per cento), attenzione a energia e ambiente (oltre 70 per cento). A Monza oltre 2 mila per gli indirizzi professionali meccanica e ristorazione. A Lodi richiesto l'indirizzo meccanica con 560 posti, ristorazione con 540 posti, benessere con 490 posti. Tra chi esce dalla scuola secondaria, le imprese faticano a trovare soprattutto diplomati in elettronica ed elettrotecnica a Milano (il 50 per cento è di difficile reperimento), nel settore turismo e informatica a Monza (rispettivamente 66 per cento e 56 per cento) e nell'indirizzo informatica e meccanico a Lodi (55 per cento e 53 per cento). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior, anno 2018, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, sono oltre 44 mila i percorsi formativi offerti agli studenti sul territorio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Di questi quasi 42 mila da Milano, oltre 2 mila da Monza e 234 da Lodi. Sono messi a disposizione da oltre 2.600 soggetti pubblici e privati (1.975 a Milano, 469 a Monza e 161 a Lodi). Emerge da una elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi su dati InfoCamere a giugno 2019 che si trovano su Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL), a cui la Camera di commercio promuove l’adesione. Al 31 dicembre 2019 risultavano iscritte 2.907 imprese di Milano, Monza e Lodi. (segue) (com)