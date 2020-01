Scuola: Cciaa, tra Milano Monza e Lodi 18mila posti di lavoro in un mese per diplomati a superiori, più richiesti i ragionieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Registro propone il portale www.faialternanza.it per la diffusione di iniziative di alternanza di qualità disponibili sul territorio e delle buone prassi poste in essere da imprese e scuole; realizza progetti speciali in tema di alternanza e orientamento; diffonde nelle scuole secondarie di secondo grado di Milano, Monza e Lodi il premio Storie di Alternanza, premiando i migliori racconti di alternanza scuola-lavoro; progetta e organizza attività di formazione per docenti; promuove attività di diffusione dei servizi camerali presso scuole, studenti e imprese. "Le risorse umane sono alla base della nostra competitività come imprese e incoraggiamo con diverse azioni una preparazione sempre più vicina alle esigenze lavorative. I giovani sono infatti al centro di un passaggio generazionale che aiuti il rafforzamento delle imprese”, spiega in una nota Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "Il rapporto con il mondo della scuola - aggiunge Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - è centrale per le imprese dal punto di vista della formazione delle competenze necessarie per il futuro dell'azienda e rappresenta anche una prospettiva per far crescere la propensione all'autoimprenditoria in particolare in alcuni settori dell'artigianato. Guardare al futuro per i giovani vuol dire nelle scelte scolastiche saper coniugare attitudini, talento con i trend delle professioni, dei lavori e della tecnologia senza perdere di vista cosa richiede ancora oggi il mercato anche in termini di prodotti e servizi più tradizionali seppur in continua evoluzione". (com)