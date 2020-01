Farnesina: Iraq, Italia segue con particolare preoccupazione sviluppi e condanna attacco basi coalizione

- L’Italia segue con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi in Iraq e condanna l’attacco da parte di Teheran a due basi che ospitano soldati della coalizione. Si tratta di un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Il primo pensiero va ai nostri militari impegnati nel paese, cui esprimiamo vicinanza e gratitudine. Reiteriamo il nostro fermo appello a tutti gli attori perché esercitino moderazione e si astengano da ulteriori reciproche provocazioni", ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sugli attacchi alle basi Usa in Iraq. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: "Va invece raddoppiato lo sforzo politico e diplomatico per normalizzare la situazione e ristabilire la sicurezza nell’area. L’opzione militare non può essere in alcun modo accettata". Secondo il ministro degli Esteri, "ulteriore instabilità nella regione avrà conseguenze dirette e di lungo periodo sulla sicurezza su scala globale. Siamo confrontati con minacce comuni e più gravi, a partire dall’estremismo violento e dal terrorismo, che traggono vantaggio da situazioni di tensione per emergere con maggiore forza, costituendo un rischio per noi tutti. L’Italia è pronta, in coordinamento con i partner europei, a sostenere ogni azione che possa favorire il dialogo e il confronto costruttivo nella regione del Golfo”. (Res)