Alitalia: Gariglio (Pd), compagnia va rilanciata ma contrari ad intervento Fs

- "Il Partito democratico è stato e continua ad essere contrario alla partecipazione diretta di Ferrovie dello Stato in Alitalia”. Lo afferma, in una nota, Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio a margine dell'audizione di oggi dell'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti sul decreto Alitalia. “Ferrovie dello Stato deve infatti risolvere le attuali criticità a partire dall'ammodernamento delle infrastrutture e dei disagi dei pendolari - aggiunge -. Siamo aperti al confronto per individuare ogni soluzione capace di garantire la continuità dell'attività della compagnia aerea e la salvaguardia dei suoi livelli occupazionali ma siamo anche fortemente convinti che la visione di trasporto sovranista, voluto innanzitutto dalla Lega, amplificherebbe i problemi del trasporto ferroviario e aereo senza fornire alcuna garanzia sul miglioramento della qualità dei servizi e della competitività delle aziende".(Com)