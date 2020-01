Ucraina: allarme bomba presso aeroporto Odessa, allontanati passeggeri

- Le forze di polizia della città di Odessa, in Ucraina, hanno sgomberato l’aeroporto cittadino e avviato le ricerche di un presunto ordigno, dopo l’allarme lanciato da una persona non identificata. Lo ha reso noto oggi l’assistente del capo della polizia regionale di Odessa. “C’è una situazione di emergenza presso l’aeroporto di Odessa. Una persona non identificata ha guidato un minibus dentro l’aeroporto, è entrato dentro il terminal indossando un passamontagna e un giubbotto con la scritta 'Conscience' sulla schiena, iniziando a urlare che l’aeroporto è stato minato. L’individuo è stato arrestato dai funzionari di polizia, e i passeggeri dell’aeroporto sono stati evacuati. La polizia sta effettuando ricerche dell’ordigno, e i voli sono stati sospesi”, ha affermato il rappresentante delle forze dell’ordine di Odessa. (Res)