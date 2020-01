Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Medio Oriente: l'Iran sferra nella notte un attacco missilistico contro le basi militari di Ayn al Asad e Camp Harir, in Iraq, che ospitano personale militare statunitense e della Coalizione internazionale; la guida suprema iraniana Ali Khamenei parla di uno "schiaffo in faccia" agli Stati Uniti in risposta alla morte del generale Qassem Soleimani ucciso lo scorso 3 gennaio in un raid aereo statunitensi nei pressi di Baghdad; i media iraniani parlano di almeno 80 morti, ma non c'è ancora un bilancio ufficiale e attendibile dei danni e delle vittime. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Giappone: la fuga dell’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, in Libano pone a Tokyo un problema di sovranità e fiducia pubblica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Americhe: al via vertice della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici. Messico e Argentina cercano il rilancio dell'organismo regionale oltre le crisi di Venezuela e Bolivia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 15.(Res)