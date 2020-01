Energia: Romania, Exxon Mobil conferma possibile uscita da progetto offshore Neptun

- Il gruppo energetico statunitense Exxon Mobil ha confermato che sta prendendo in considerazione la possibile uscita dal progetto offshore Neptun, in Romania. La società ha aggiunto che ha iniziato a fornire informazioni ai potenziali acquirenti, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". ExxonMobil e Omv Petrom sono attualmente incaricate di esplorare i depositi in acque profonde Neptun nel Mar Nero, stimati tra i 42 e gli 84 miliardi di metri cubi di gas. Le due società hanno pari quote nel progetto e la decisione di investimento finale per l'estrazione di risorse non è stata ancora presa. Il portavoce di Exxon Mobil, Todd Spitler, ha dichiarato che al momento nessun acquirente è stato identificato e nessun accordo è stato raggiunto con altri gruppi. "Sebbene parliamo della possibilità di discussioni sulla nostra partecipazione nel progetto, intendiamo continuare il nostro ruolo di operatore nel portare avanti questo progetto, anche continuando i passi per ottenere i permessi necessari", ha affermato Spitler. (segue) (Rob)