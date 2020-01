Energia: Romania, Exxon Mobil conferma possibile uscita da progetto offshore Neptun (2)

- Le prime indiscrezioni sui piani di Exxon Mobil di uscire dal progetto offshore di Neptun in Romania sono apparse l'anno scorso, ma né la società statunitense né il governo romeno le hanno confermate ufficialmente. All'inizio di questa settimana, il primo ministro rumeno Ludovic Orban ha dichiarato che Romgaz (il produttore di gas controllato dallo Stato romeno) sarebbe interessata a unirsi al consorzio di Omv Petrom ed a una terza società per sviluppare il progetto offshore di Neptun. Orban ha aggiunto che il gruppo russo Lukoil ha richiesto informazioni su questa vendita. "Se Exxon decide di vendere, desideriamo un partner serio, che si troverà nell'area delle nostre partnership: Ue, Nato. Certo, non possiamo decidere noi per Exxon", ha detto Orban aggiungendo che "ci sono altre offerte". (segue) (Rob)