Libia: Meloni, Ue propone blocco navale? Ancora una volta Fd'I aveva ragione

- L'Unione europea ora propone un blocco navale in Libia. "Quindi si poteva fare anche prima?", si chiede il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Sono anni che Fratelli d'Italia propone di fare un blocco navale al largo della Libia per proteggere i confini italiani ed europei dall'immigrazione illegale di massa e da possibili infiltrazioni terroristiche. Ci hanno detto tutti che non si poteva fare - aggiunge Meloni - perché 'è un atto di guerra'. Ora però che la guerra sta scoppiando veramente, anche per l'ignavia europea, la Ue pensa a un blocco navale per fermare l'arrivo di armi. Ancora una volta aveva ragione Fratelli d'Italia. Sia chiara una cosa: un eventuale blocco navale europeo dovrà fermare l'arrivo di armi in Libia ma anche e soprattutto la partenza dei barconi dal nord Africa", conclude Giorgia Meloni.(Rin)