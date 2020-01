Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, truppe in Iraq al sicuro

- Tutti i soldati ungheresi in servizio in Iraq sono al sicuro e le forze armate e il ministero della Difesa stanno monitorando da vicino la "difficile situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in conferenza stampa. L'agenzia di stampa "Mti" riporta che il capo della diplomazia di Budapest ha sottolineato la necessità di scongiurare un'escalation del conflitto. Secondo quanto stabilito dal parlamento ungherese, il numero di truppe in servizio in Iraq non può superare le 200 unità e la maggior parte si trovano nella base militare di Erbil. (segue) (Vap)