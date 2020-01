Iraq: Stato maggiore esercito ceco, nostri militari sono illesi dopo attacchi iraniani

- Tutti i soldati cechi in Iraq sono incolumi dopo gli attacchi missilistici iraniani di questa notte. Lo rende noto all'agenzia di stampa "Ctk" la portavoce dello Stato maggiore dell'esercito ceco, Magdalena Dvorakova. Le basi attaccate, quelle di al-Asad ed Erbil, non ospitano militari di nazionalità ceca. Ci sono quasi 40 militari cechi impegnati in Iraq nella cornice della missione Nato nel paese, a cui si aggiungono cinque agenti di polizia a Baghdad. Entrambe le missioni che li coinvolgono sono state sospese e sono state attivate misure di massima sicurezza. "I soldati hanno sospeso gli addestramenti e sono nelle loro basi. Aspetteremo una decisione del comando Nato. Se prenderemo determinate decisioni, saranno coordinate con i partner di coalizione", ha spiegato Dvorakova. (Vap)