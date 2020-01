Turchia-Iraq: ministro Esteri Cavosuglu domani a Baghdad

- Il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu si recherà domani in Iraq nel quadro dei tentativi della Turchia di allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran a seguito. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il viaggio di Cavusoglu in Iraq giunge dopo l’uccisione del generale iraniano, Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana avvenuta a Baghdad lo scorso 3 gennaio in raid statunitense. Nei giorni scorsi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara sta “seguendo con preoccupazione gli sviluppi della situazione relativa agli Stati Uniti e all'Iran, che aumentano il rischio di instabilità nella regione”. Oggi Erdogan incontrerà a Istanbul il presidente russo Vladimir Putin, in Turchia per partecipare all’inaugurazione del gasdotto Turkish Stream, con il quale discuterà oltre ai rapporti bilaterali tra Mosca e Ankara anche della crisi in corso tra Usa e Iran. Intanto, nella notte l’Iran ha lanciato un attacco missilistico sulla base militare Ain al Asad, in Iraq. Secondo l'emittente televisiva iraniana "al Alam", che cita fonti di intelligence delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana, il bilancio delle vittime di quella che viene chiamata "operazione martire Qassem Soleimani" sarebbe di 80 morti, ma al momento non vi sono cifre attendibili sul bilancio.(Res)