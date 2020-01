Usa-Grecia: incontro Trump-Mitsotakis, focus su sicurezza Mediterraneo orientale e economia

- L'accordo tra Turchia e governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli è fonte di instabilità nel Mediterraneo orientale: lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis nell'incontro di ieri sera alla Casa Bianca con il presidente statunitense Donald Trump. Il presidente Usa ha evidenziato l'importanza geostrategica della Grecia descrivendo i rapporti tra Atene e Washington come eccellenti e all'apice. "La Grecia e la sua ripresa economica sono un successo enorme", ha riconosciuto Trump secondo cui "in termini di crescita percentuale stiamo parlando di una delle più grandi riprese al mondo". "Vogliamo che le aziende statunitensi investano in Grecia", ha dichiarato da parte sua Mitsotakis sottolineando che Atene vuole fare progressi importanti nei rapporti con Washington nel settore della difesa, in particolare sull'acquisto degli F-35: "Possiamo assicurare che la Grecia sarà sempre un alleato affidabile in un mondo complesso". (segue) (Gra)