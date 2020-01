Polonia: ministero Difesa, nessun morto tra militari polacchi in Iraq

- Tra i militari polacchi presenti all’interno della base militare irachena di al Asad non ci sono stati morti a seguito dell’attacco missilistico condotto dalle forze iraniane ai danni della struttura. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap” citando fonti interne al Centro operativo del ministero della Difesa di Varsavia. “Non ci sono pericoli per le forze polacche presenti in Iraq al momento”, ha detto il capo del dicastero, Mariusz Blaszczak. Intervistato dall’emittente televisiva “Tvp Info”, il ministro ha aggiunto che “la missione nel paese continuerà”. “A fronte delle ultime tensioni le operazioni sono state interrotte, ma proseguiranno: il nostro coinvolgimento all’interno della Nato è nell’interesse nazionale, e continuiamo ad essere solidali verso i nostri alleati”, ha aggiunto il ministro. (Vap)