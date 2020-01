Campania: Palmieri, misure uniche a favore dei disabili per una società più partecipata

- "Il tema dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è stata, fin dall'inizio, una delle priorità di questa amministrazione regionale, contando in quest'ultimo quadriennio oltre 4.000 avviamenti al lavoro a tempo indeterminato realizzati dal collocamento mirato regionale". Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmieri. "Continua e costante sensibilizzazione verso i datori di lavoro pubblici e privati - ha proseguito - incentivi alla formazione e all'assunzione, monitoraggio sul rispetto degli obblighi assunzionali nonché l'istituzione di una nuova figura professionale, "unica" in Italia, rappresentata dal "Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili " presente all'interno dei nuovi centri per l'impiego regionali, spiegano il nostro processo di costruzione di un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo". "La giunta De Luca - ha concluso l'assessore - in questi anni ha portato avanti con determinazione un programma organico che ha coniugato competitività e coesione sociale".(Ren)