Alitalia: Battisti (Fs), Atlantia ha suggerito di riprovare con Lufthansa

- "Atlantia, ad un certo punto delle negoziazioni, ritenendo che Delta non desse un contributo sufficientemente forte, ha detto: perché non riproviamo con Lufthansa?". Lo ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., Gianfranco Battisti, nella sua audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera nell'ambito dell'esame del decreto legge recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria". (Rin)