Napoli: Giannalavigna (IX Municipalità), situazione rifiuti grave come nel 2008

- "La situazione è difficile. La denuncia fatta dal consigliere municipale è discutibile, ma la situazione resta grave. E' del tutto sovrapponibile a quella vissuta nel 2008, perché la condizione di disagio è analoga". Lo ha dichiarato Lorenzo Giannalavigna, presidente della IX Municipalità del Comune di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc, riferendosi alla situazione rifiuti in città. "Sono molto preoccupato - ha proseguito Giannalavigna - la tensione dei cittadini è altissima. Il corto circuito trova la sua origine nel fermo dell'inceneritore di Acerra e nella chiusura dell'Icm. Questo ci svela il grande arcano: c'era stato un grandissimo tappeto dove erano stati riposti i rifiuti, che ormai è stato sollevato e non può essere più coperto. E' difficile uscire, in tempi brevi, da questa situazione, sempre se se ne possa uscire. Ieri ho parlato con la presidente di Asia, Maria De Marco, che si è dimostrata molto sensibile, assicurandomi che ci sarà un'attenzione particolare per Pianura-Soccavo, proprio perché qui la situazione è gravissima. Il sindaco, mi ha detto la De Marco, si è reso conto della situazione", ha concluso il presidente Giannalavigna. (Ren)