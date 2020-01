Malawi: elezioni presidenziali, opposizione non riconoscerà rapporto missione osservazione Ue

- Il Partito del Congresso del Malawi (Mcp) non riconoscerà la legittimità del rapporto che sarà rilasciato oggi dalla Missione di osservazione dell'Unione europea sulle controverse elezioni presidenziali del maggio scorso, vinte dal presidente uscente Peter Mutharika. È quanto denunciato in una nota dal vice portavoce del Mcp, Ezekiel Ching'oma, secondo il quale il documento sarebbe stato “prefabbricato”. Il Mcp e l’altro partito di opposizione Movimento unito per la trasformazione (Utm) sono in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla petizione presentata da loro per chiedere l’annullamento del voto a causa di presunti brogli elettorali. In precedenza la commissione elettorale aveva convalidato i voti delle elezioni definendole “libere ed eque”. Il presidente Peter Mutharika è stato dichiarato vincitore con 1.940.709 voti, seguito da Lazarus Chakwera dell'Mcp con 1.781.740 voti. (Res)