Romania: prosegue visita premier Orban a Bruxelles, previsto incontro con Sassoli (2)

- Ieri, nel corso del primo giorno della visita, il premier romeno ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. In questa occasione, Orban ha affermato che la Romania sosterrà la promozione dell'agenda strategica dell'Ue, agenda che mira, oltre alla tutela dei cittadini e delle libertà, alla costruzione di un'Europa verde, equa e neutrale in termini di impatto sul clima, nonché alla promozione degli interessi e dei valori europei sulla scena mondiale. Per quanto riguarda le sfide che l'Unione europea deve affrontare, il premier romeno ha affermato che queste devono essere risolte in modo equilibrato e tenendo conto degli interessi dei cittadini. (segue) (Rob)