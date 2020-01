Romania: prosegue visita premier Orban a Bruxelles, previsto incontro con Sassoli (3)

- Il capo del governo ha inoltre discusso con il capo negoziatore dell'Ue per l’uscita del Regno Unito dall'Ue, Michel Barnier, insieme al quale ha sottolineato l'importanza dell'accordo sulla Brexit, soprattutto per la tutela dei diritti dei cittadini. Dal canto suo, Orban ha affermato che "il futuro partenariato con il Regno Unito deve essere uno ambizioso, equilibrato che prenda in considerazione aspetti al di là del quadro commerciale ed economico". Ieri Orban ha incontrato anche il commissario europeo per la politica di vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, e Johannes Hanh, commissario europeo per il Bilancio e risorse umane. La visita di lavoro del premier romeno a Bruxelles termina domani, giornata in cui sono in programma dei colloqui con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (Rob)