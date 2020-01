Ravenna: Salvini, detenuto aggredisce tre agenti, stiamo con chi indossa divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calci e pugni a tre agenti della Polizia penitenziaria. E' successo nel carcere di Ravenna, mentre pochi giorni fa gli agenti in servizio nella casa circondariale di Reggio Emilia lamentavano le pessime condizioni della loro mensa, con muffe sui muri, freddo e poca acqua calda perfino nelle docce. Il Guardasigilli non è pervenuto, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazione dei decreti Sicurezza e vorrebbe schedare le Forze dell’ordine: noi stiamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e dei cittadini perbene". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)