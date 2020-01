Usa-Iran: i cittadini marocchini che vivono in Iraq e in Siria chiedono aiuto

- Il governo del Marocco afferma di seguire con preoccupazione la situazione dei cittadini marocchini regolarmente stabiliti in Iraq e in Siria o quelli che si trovano nelle carceri per aver combattuto tra le fila dello Stato islamico. Ma l'esecutivo afferma di non avere al momento piani per il loro rimpatrio. "Le nostre ambasciate stanno monitorando da vicino la loro situazione, ma finora non abbiamo ricevuto richieste urgenti di rimpatrio dai nostri cittadini che vivono in questi due paesi", ha affermato una fonte governativa a condizione di anonimato, citata dal sito web “Le 360”. (Mar)