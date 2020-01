Marocco: Mohammed VI, l'istruzione è una leva essenziale per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istruzione "è una leva essenziale per lo sviluppo sostenibile, nelle sue diverse componenti: sociale, economica, culturale e ambientale". Lo ha dichiarato il re Mohammed VI, sottolineando il ruolo chiave dell'educazione e particolare attenzione che il Sovrano presta alla promozione di questo settore. "L'istruzione è lo strumento essenziale per migliorare il capitale umano, fornendo la capacità di creare ricchezza, aumentare la consapevolezza collettiva e stimolare il pensiero creativo e innovativo", ha detto il re del Marocco in un messaggio indirizzato ai partecipanti al 33mo Congresso internazionale per l'efficienza e il miglioramento della scuola, che ha aperto i suoi lavori ieri a Marrakech. (Mar)