Mauritania-Cina: accordo per la costruzione di un porto per la pesca a Nouakchott

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea nazionale (parlamento) mauritana ha adottato ieri un disegno di legge su un accordo di prestito firmato tra la Mauritania e la Banca cinese di import-export teso a finanziare la costruzione del porto per la pesca a Nouakchott. L'importo di questo prestito verrà rimborsato in 20 anni con un periodo di grazie di 5 anni, un tasso di interesse del 2 per cento e una commissione di impegno annuo dello 0,25 per cento. Nella sua presentazione ai deputati, il ministro dell'Economia e dell'industria Cheikh El Kébir Moulaye Taher ha chiarito che questo accordo fa parte degli sforzi compiuti dal governo per creare infrastrutture di base adattate al settore della pesca e consolidare le sue prestazioni. (Res)